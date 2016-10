Disney Channel 10:20 bis 10:50 Kinderserie Hund mit Blog Folge: 28 Die Nervensäge USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Da Tyler, Avery und Chloe gezwungen sind, mit ihrem nervenden Nachbarn Karl Zeit zu verbringen, entwickeln sie einen Plan, um ihn loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: G. Hannelius (Avery Jennings) Blake Michael (Tyler James) Francesca Capaldi (Chloe James) Stephen Full (Stan the Dog) Regan Burns (Bennett James) Beth Littleford (Ellen Jennings) L.J. Benet (Karl Fink) Originaltitel: Dog with a Blog Regie: Shelley Jensen Drehbuch: Steve Jarczak, Shawn Thomas