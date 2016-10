Phoenix 20:15 bis 21:05 Unterhaltung Hubble - Mission Universum Die fantastischen Bilder der Weltraumteleskope GB 2015 2016-10-21 00:45 Merken Die Idee, ein Teleskop im All zu platzieren ist weit über hundert Jahre alt. Denn hoch über der Erde gibt es keine störende Atmosphäre, die den Blick zu den Sternen trübt. Doch erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war dies auch technisch möglich. 1990 brachte die NASA mit dem Space Shuttle das Hubble Weltraum Teleskop ins All. 600 Kilometer über unserem Planeten gelingen den Forschern mit Hubble die schärfsten Aufnahmen aus den Tiefen des Universums. Immer wieder wird Hubble renoviert und liefert auch 25 Jahre später bahnbrechende Erkenntnisse für die Astronomie. Schon seit über 20 Jahren kreist das Weltraum-Teleskop "Hubble", um die Erde - und liefert Bilder von Galaxien, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Sein Name ist eine Hommage an den großen Astronomen Edwin Hubble, der schon in den 1920er-Jahren erkannte, dass sich das Universum ausdehnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hubble - Mission Universum