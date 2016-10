Phoenix 16:00 bis 17:05 Talkshow maybrit illner Der Polit-Talk im ZDF Feldherr Putin - starkes Russland, schwacher Westen? D 2016 Live TV Merken Die Waffen in Aleppo ruhen für kurze Zeit, wenn die Bundeskanzlerin den russischen Präsidenten Putin in Berlin empfängt. Bringen Russlands Bomben das Land einem Frieden näher oder nur noch mehr Leid für die Menschen? Was bedeuten die Bomben in Syrien und im Irak für die Sicherheit in Europa? Eine neue Terrorwelle? Russland ist jedenfalls als Großmacht zurück auf der Weltbühne. Das ist Wladimir Putin gelungen. Aber um welchen Preis? Von "Kriegsverbrechen" und einem "Zivilisationsbruch" sprechen westliche Politiker. Führt Putin also einen verdeckten Krieg gegen "den Westen" oder will er nur dessen Anerkennung? Welche Strategie ist gegenüber Russland die richtige? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Altmaier (CDU, Chef des Bundeskanzleramtes), Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Alexander Rahr (Putin-Biograf), Florence Gaub (Senior Analyst beim Europäischen Institut für Sicherheitsstudien in Paris (EUISS)), Aktham S Originaltitel: Maybrit Illner