Krimi Lewis Offene Wunden GB 2011 2016-10-21 02:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Am Oxforder Frauen-College Matilda's findet ein Bankett statt. Viele ehemalige Studentinnen haben sich zu Ehren der beliebten Professorin Ellerby versammelt, die in die USA gehen wird. Zwischen den Frauen, die an dem Institut studiert haben, und den leitenden Mitarbeiterinnen sind Spannungen und gegenseitige Abneigung zu spüren. Dann wird die direkte Mitarbeiterin von Diana Ellerby, Poppy Toynton, ermordet. Inspektor Lewis hat äußerst schlechte Erinnerungen an das Lady Matilda's College. Hier gab es bereits vor zehn Jahren einen ungelösten mysteriösen Fall: Der Student Judd Havelock, der offensichtlich zu mehreren Studentinnen enge Kontakte hatte, verschwand auf einem Kostümfest spurlos. Am selben Abend wurde die 15-jährige Chloe Brooks, die zu Besuch bei ihrer Schwester Ruth war, angegriffen. Sie liegt seitdem im Koma. Ruth hofft noch immer, dass Chloe eines Tages wieder das Bewusstsein erlangt. Inspektor Lewis ahnt, dass die lang zurückliegenden Ereignisse mit dem jetzigen Mord zusammenhängen. Die Recherchen von Lewis und Hathaway erweisen sich als schwierig, da die befragten Frauen den Polizisten zuweilen mit spürbarer Arroganz begegnen. Während die Ermittlungsarbeit in vollem Gang ist, wird die Studentin Samantha, die im Internat des Colleges wohnte, umgebracht. Zur Überraschung aller erwacht Chloe Brooks tatsächlich nach zehn Jahren aus dem Koma. Kann sich Chloe an die Geschehnisse von damals erinnern? Kann sie Licht ins Dunkel der Ermittlungen bringen? Sie kann - und schwebt nach zehn Jahren im Koma jetzt in Lebensgefahr. Aufgrund von Aussagen, Fotos und Videos im Zusammenhang mit dem Kostümfest vor zehn Jahren konzentriert sich alles auf eine Person, die das Kostüm des Dottore della Peste mit der Maske eines goldenen Vogels trug. Wer war dieser Unbekannte? Und wie hängen die beiden aktuellen Morde mit den Geschehnissen vor zehn Jahren zusammen? Als Lewis und Hathaway die verschiedenen Puzzlesteine zu einem Ganzen gefügt haben, ergibt sich ein überraschendes Bild. Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (CH. Supt. Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Juliet Stevenson (Diana Ellerby) Zoe Telford (Freya Carlisle) Saskia Reeves (Alison McLennan) Originaltitel: Lewis Regie: Nicolas Renton Drehbuch: Russell Lewis Kamera: Paul Bond Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12