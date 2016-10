ZDF neo 13:15 bis 14:40 Krimi Columbo Die letzte Party USA 2003 2016-10-21 17:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einem heftigen Streit tötet Vanessa Farrow, ohne es zu wollen, ihren Exmann Tony Galper. Verzweifelt ruft sie ihren neuen Freund Justin Price an. Sie beschließen, den Tod zu vertuschen. Kurze Zeit später wird Vanessa von einem Mann namens Linwood Cohen mit Fotografien von der Mordnacht erpresst. Price trifft sich mit Cohen, tötet ihn, und stößt ihn kurzerhand aus dem Fenster, denn der Vorfall soll wie Selbstmord aussehen. Inspektor Columbo bezweifelt, dass es sich tatsächlich um einen Suizid handelt. Mit seiner Liebe fürs Detail fügt er nach und nach das Puzzle zusammen. Als dann ein Mann auftaucht, der im Auftrag der Mafia nach Galper sucht, ahnt Columbo, dass es einen Zusammenhang geben muss. Doch wo ist die Leiche von Galper? Die allerletzte Folge der Erfolgsserie glänzt mit einem völlig neuen Look: Es gibt nicht nur lässigere Musik und einen schnelleren Cut, sondern auch jüngere Schauspieler. Neben den Darstellern Matthew Rhys (Justin Price) und Carmine Giovinazzo (Tony Galper), steht auch Jennifer Sky (Vanessa Farrow) vor der Kamera. Sie kennt man aus zahlreichen TV-Serien und dem Kinohit "Schwer verliebt" mit Gwyneth Paltrow. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Matthew Rhys (Justin Price) Jennifer Sky (Vanessa) Douglas Roberts (Linwood Coben) John Finnegan (Sean Jarvis) Jorge Garcia (Julius) Patrick Cupo (Officer Rogers) Originaltitel: Columbo Regie: Jeffrey Reiner Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: Feliks Parnell Musik: Ken Jordan, Jim Latham Altersempfehlung: ab 12