ZDF neo 12:30 bis 13:15 Krimiserie Küstenwache Unter Druck D 2005 Stereo 16:9 Merken Seit Tagen ist die Mannschaft der Küstenwache auf der Ostsee. Laut BKA soll nach einem Überfall auf ein russisches Atomlager angereichertes Uran in den Nahen Osten geschafft werden. Kapitän Ehlers und seine Crew untersuchen jedes Schiff, doch der vermeintlich heiße Tipp des BKA erweist sich als Fehlalarm. Einzig Kamp entdeckt in einer Kajüte einen verdächtigen Koffer, verschweigt aber rätselhafterweise seinen Fund. Hat eine bedeutungsvolle Nachricht auf seinem Handy damit zu tun, die ihn kurz vor dem Einsatz erreicht hat? Die Stimmung an Deck der "Albatros" wird zunehmend gereizter, und als Gruber die erfolglose Aktion endlich abbricht, sind alle erleichtert. Schnell wird jedoch klar, dass zur Freude wenig Anlass besteht: Das BKA hat bei zwei Frachtern eine erneute Kontrolle durchgeführt und Uran entdeckt, wo sich laut Ehlers' Durchsuchungstrupp keines befand. Sollte tatsächlich ein Mitglied der Mannschaft mit den Schmugglern kooperieren? Der Verdacht schlägt ein wie eine Bombe. Obwohl Kapitän Ehlers für seine Leute die Hand ins Feuer legt, sind Klausner und Gruber überzeugt, dass es ein schwarzes Schaf geben muss. Schließlich bricht ein Mannschaftsmitglied der "Albatros" unter den Argumenten Klausners zusammen und gesteht die Sabotage der Durchsuchung und die Zusammenarbeit mit den Schmugglern. Jetzt muss Ehlers schnell handeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Sandra Leonhard (Lilli Carlson) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Patrick Gräser (Jan Kamp) Michael Kind (Hermann Gruber) Originaltitel: Küstenwache Regie: Michel Bielawa Drehbuch: Sandra Beck, Timo Sander Kamera: Stephan Motzek Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12