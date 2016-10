ZDF neo 10:15 bis 11:00 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 33 Todesfahrt D 2001 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alex und Maren haben sich endlich als Paar gefunden und genießen ihre neue Liebe, die sie allerdings vor ihren Kollegen verheimlichen wollen. Oder wissen die bereits Bescheid? Ein Student macht sich in der Wohnung seiner Freundin an einem alten Herd zu schaffen und unterschätzt dabei den Umgang mit Starkstrom. Als die Rettungsflieger eintreffen, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Als die jungen Eltern Petra und Sebastian, die mit wenig Erfolg einen Hof betreiben, die Anfrage erhalten, eine Kutschentour zu veranstalten, entschließt sich Sebastian, seine alte, demolierte Kutsche noch einmal provisorisch zu reparieren. Petra ist gegen das Risiko, stimmt aber schließlich unter der Bedingung zu, dass sie mitfahren darf. In guter Stimmung beginnt die Fahrt, doch kurz darauf bricht die zusammengeflickte Achse, und es kommt zu einem schlimmen Unfall. Die Kutsche überschlägt sich und begräbt die Fahrgäste unter sich. Nach diesem Einsatz erhält Maren eine schockierende Nachricht aus Berlin: Ihre Schwester ist mit dem Auto tödlich verunglückt und hinterlässt drei Kinder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Leja (Alexander Karuhn) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Gerit Kling (Maren Maibach) Tom Wlaschiha (Torsten Biedenstedt) Stefanie Burkart (Petra) Frank Jordan (Sebastian) Jana Kozewa (Sabine) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Herbert Aßheuer Kamera: Rolf Liccini Musik: Axel Donner