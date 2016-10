ZDF 01:55 bis 03:30 Thriller Reißende Wasser S 2000 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Bei einer Wildwasserfahrt in der schwedischen Wildnis retten vier Freunde zwei Frauen aus dem reißenden Wasser. Bei der anschließenden Party verschwindet eine der Frauen spurlos. Nach einigen Tagen wird die Leiche der jungen Frau angeschwemmt. Sie wurde ermordet und zuvor offenbar vergewaltigt. Unter dem Druck gegenseitiger Verdächtigungen bricht die Männersolidarität rasch zusammen, und jeder beschuldigt jeden. Schweden, Mittsommernacht. Die ideale Zeit für einen Ausflug, einen Bootstrip unter Männern, auf einem einsamen Fluss in den Wäldern. Mit dabei die Brüder Simon (Rafael Edholm) und Lukas (Emil Forselius) sowie ihre Freunde Anders (Alexander Skarsgård) und John (Peter Lorentzon). Das Wetter ist prächtig, die Stimmung bestens, als die Männer die Schwestern Susanne (Josephine Bornebusch) und Marie (Yaba Holst) aus den reißenden Wassern von Stromschnellen retten. Am sicheren Ufer machen sie ein Lagerfeuer und schlagen ihre Zelte für die Nacht auf. Während Susanne sich ausgelassen gibt, wahrt Marie freundliche Distanz. Wie Lukas, der seine laufende Videokamera auf einem Baumstamm postiert hat, zieht sie sich früh von der ausgelassenen Gesellschaft zurück. Am nächsten Morgen ist Susanne verschwunden. Marie hat reichlich Grund, besorgt zu sein, wenn auch jeder hofft, dass sich Susanne einfach abgesetzt hat und bald wieder auftauchen wird. Je mehr Zeit vergeht, desto wahrscheinlicher wird es, dass Susanne Opfer eines Verbrechens wurde. Dann ist es soweit: Eine fast unbekleidete Frauenleiche wird angetrieben, schwimmt im Morast unter dem Bootssteg - Susanne. Todesursache war offensichtlich ein schwerer Schlag auf den Hinterkopf. Und wahrscheinlich wurde Susanne vor ihrem Tod sexuell missbraucht. Die Polizei, in Gestalt der Polizistin Lindberg (Marika Lagercrantz), nimmt ihre Ermittlungen auf. Während Simon die Männerfreundschaft - notfalls auch handgreiflich - beschwört, scheinen Lukas und Marie die Einzigen zu sein, die wirklich wissen wollen, was in der Nacht am Fluss passiert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emil Forselius (Lukas) Rafael Edholm (Simon) Alexander Skarsgård (Anders) Peter Lorentzon (John) Yaba Holst (Marie) Per Oscarsson (Åke) Marika Lagercrantz (Lindberg) Originaltitel: Järngänget Regie: Jon Lindström Drehbuch: Mats Gustavsson, Rita Holst, Jon Lindström Kamera: Jens Fischer Musik: Patrik Frisk Altersempfehlung: ab 18