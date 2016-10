ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Skateboard A, D 2003 2016-10-21 04:15 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Bei der "Skateboard-Championship" im Tiroler Brixlegg stürzt die aktuelle Nummer eins, die 17-jährige Hamburgerin Ute Einhalter, schwer und bleibt tot in der Halfpipe liegen. Die Radachse ihres Skateboards ist gebrochen - Unfall oder Sabotage? Da sich in der Umkleidekabine Eisenspäne finden, gehen Karin und Andreas davon aus, dass Utes Sportgerät angesägt wurde. Der Sportreporter Merwald war Augenzeuge und gibt erste Hinweise. Die Kriminalbeamten erfahren, dass Linda Kern Utes größte Konkurrentin war und jetzt deren Nachfolge antreten könnte. Linda wird von Möbelfabrikant Kristanell gefördert, der auch Hauptsponsor der Veranstaltung in Brixlegg ist. Sind die beiden in den Sabotageakt verwickelt? Welche Rolle spielt Kristanells Chauffeur Schantl? Hannes kann wertvolle Informationen liefern, denn Linda hatte in den "Pochlarner Stuben" mehrmals ausgeholfen. Da kommt es zu einem zweiten Todesfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Kamera: Martin Stingl Musik: Martin Grassl