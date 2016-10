ZDFinfo 08:15 bis 09:00 Dokumentation Chinas Macht auf dem Meer D 2015 2016-11-18 12:15 Stereo 16:9 Live TV Merken China sichert sich seit Jahren seine Handelswege über See. Das Land investiert an den wichtigsten Seerouten in Tiefseehäfen und gräbt den Nicaragua-Kanal durch Mittelamerika. Es kauft sich Liegeplätze auf allen Kontinenten und baut mittlerweile die größten Containerschiffe der Welt. Wer die einzelnen Fakten verbindet, erhält den Eindruck eines großen Plans: "Wer den Seehandel beherrscht, beherrscht die Welt". China ist auf dem besten Wege dahin. Schon heute werden rund 25 Prozent aller Container von chinesischen Firmen umgeschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chinas Macht auf dem Meer Regie: Ingo Herbst

