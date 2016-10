Nick 20:25 bis 20:50 Kinderserie Bella and the Bulldogs Folge: 30 Ich liebe dich, Hunter Hayes! USA 2015 Merken Der Country Popstar, Hunter Hayes gibt ein Konzert in Silverado. Natürlich wollen Sophie, Bella und Pepper da unbedingt hin. Das Blöde ist nur, dass genau an diesem Tag eine Putzaktion der Bulldogs stattfindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Coy Stewart (Troy Dixon) Jackie Radinsky (Sawyer Huggins) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Haley Tju (Pepper Silverstein) Rio Mangini (Ace McFumbles) Originaltitel: Bella And the Bulldogs Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Jenna McGrath, Rick Williams Altersempfehlung: ab 6

