Nick 16:30 bis 17:00 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Folge: 17 Der Helm / Der Kampf USA, IRL, D, GB 2011-2013 Ein aus Alufolie gebastelter Helm/Hut scheint Glück zu bringen. Prompt entbrennt in der Familie Watterson ein subtiler Kampf um das gute Stück. Anais schnallt sofort, dass das böse enden wird. Originaltitel: The Amazing World of Gumball Regie: Mic Graves, Ben Bocquelet, Antoine Perez, Karin Lehmann Drehbuch: Jon Foster, James Lamont, Ben Bocquelet, Mic Graves, Karin Lehmann Musik: Ben Locket Altersempfehlung: ab 6