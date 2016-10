Nick 14:35 bis 14:50 Trickserie Cosmo und Wanda Die Schärpen-Krätze / Fische an die Macht USA, CDN 2016 Merken Chloe denkt, sie hätte Stress-Ausschlag und wünscht sich, Chiller zu sein. Doch ohne sie bricht in Dimmsdale das Chaos aus.// Dad möchte beim Wettfischen einen Riesenfisch fangen, doch Chloe wünscht sich, die Fische könnten sich wehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6