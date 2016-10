Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Ein Tag wie im Film USA 2016 Merken Leah und ZAc wollen Ihren Lieblingsfilm sehen: Die Drachenprinzessin, aber Leahs Popcorn verbrennt und der Film läuft nicht. Es scheint, als gäbe es keinen Filmabend. Leah bittet Shimmer und Shine um magische FIlm-Hilfe. Aus Versehen macht der Wunsch der Film lebendig und verwandelt Leah in eine Prinzessin aus dem Mittelalter mit einem fliegenden Drachen im Garten, den es zu zähmen gilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 307 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 67 Min.