Ein Wiedersehen mit interessanten und spannenden Gästen aus früheren Sendungen der "NDR Talk Show". Erinnerungen an besonders aufschlussreiche, witzige, liebenswürdige und offene Gespräche: Am 10. Oktober 2016 ist der bei den NDR Zuschauern so beliebte Tamme Hanken verstorben. Die "NDR Talk Show classics" erinnern an den "XXL-Ostfriesen" und zeigen noch einmal den Besuch des Tierheilpraktikers vom 3. Juni 2011 in der "NDR Talk Show". Im Gespräch mit Hubertus Meyer-Burckhardt ging es um heilende Hände, die Gemeinsamkeiten von Pferden und Frauen sowie die "feuchten Argumente" von Kühen. Krönender Abschluss des Gesprächs war eine Spezialbehandlung des "Knochenbrechers" an Barbara Schöneberger. Am 27. September 2013 stattete Comedian Atze Schröder der "NDR Talk Show" einen Besuch ab und erzählte im Gespräch mit Barbara Schöneberger von Männerabenden, eifersüchtigen Frauen und seinen Erlebnissen im Kreißsaal. Stefan Raab wird am 20. Oktober 2016 50 Jahre alt. Die "NDR Talk Show classics" gratulieren und zeigen noch einmal das Gespräch mit Alida Gundlach und ihm vom 20. Dezember 1996. Darin ging es um seinen Weg zum TV-Moderator, "verbale Inkontinenz" und soziale Kontakte in der Metzgerei. Deutschlands berühmteste Ex-Prostituierte Domenica Niehoff erzählte am 22. November 1996 im Gespräch mit Hubertus Meyer-Burckhardt von geldliebenden Huren, die ihre Geldscheine bügeln, ihrem Porträt von Tomi Ungerer und von Männern, die sie "ausrauben" wollten. Am 18. April 1997 war Zeichner Tomi Ungerer zu Gast in der "NDR Talk Show". Im Gespräch mit Alida Gundlach erzählte er von seiner Zeit in der Hamburger Herbertstraße, wo er Domenica und ihre Kolleginnen zeichnete, seiner Liebe zu Irland und wie er es einmal fertigbrachte, auf dem Eis seines abgetauten Kühlschranks auszurutschen. Den musikalischen Abschluss dieser "NDR Talk Show classics"-Ausgabe macht Jan Josef Liefers mit seinem Song "Leb deinen Traum", aus der "NDR Talk Show" vom 23. Januar 2009. Moderation: Hubertus Meyer- Burckhardt, Hubertus Meyer- Burckhardt, Barbara Schöneberger , Alida Gundlach Gäste: Gäste: Tamme Hanken (Tierheilpraktiker), Atze Schröder (Comedian), Stefan Raab (TV-Moderator), Domenica Niehoff (Ex-Prostituierte), Tomi Ungerer (Zeichner), Jan Josef Liefers (Sänger)