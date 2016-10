NDR 18:15 bis 18:45 Regionales Lust auf Norden Feiern wie die Bayern: Oktoberfest in der Fischauktionshalle Hamburg / Reitveranstaltung mit Tradition: Hubertusjagd auf Gut Kletkamp / Bunter Aufstieg: Drachenfest auf Usedom / Kostümrausch zur Eröffnung des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig / Gesund und lecker: Säfte vom Pfarrhof Rethwisch Moorniederung / Führungen zu den Kranichen: Naturschauspiel in der Diepholzer / UNiDANZA 2016: Europas größtes kubanisches Salsafestival / Moderne Kunst: Bildhauer Volker Tiemann aus Kiel / TV Tipp: "die nordstory - Wir fahren mal übern See" D 2016 Stereo Untertitel HDTV Merken Feiern wie die Bayern: Oktoberfest in der Fischauktionshalle Hamburg Auch in Hamburg findet ein Oktoberfest mit Dirndl, Lederhosen, Haxen und Volksmusik statt: in der Fischauktionshalle. Direkt vor den Fenstern draußen fahren die Schiffe die Elbe entlang. Wie nahe kommt das Hamburger Oktoberfest dem Original in München? "Lust auf Norden" hat den Test gemacht. Reitveranstaltung mit Tradition: Hubertusjagd auf Gut Kletkamp Am 22. Oktober findet auf Gut Kletkamp in der Holsteinischen Schweiz die Jubiläumsjagd zum 40. Geburtstag des Jagd- und Rennvereins Schleswig-Holstein statt. Seit 30 Jahren ist traditionell die einzige private und älteste Beagle-Meute Deutschlands aus Lübeck im Einsatz. Zwei Reiter legen bei der Schleppjagd eine Duftspur, die die Hunde finden müssen. Dann folgen die Reiter der Meute auf einer Strecke von etwa 16 Kilometern rund um das Gut. Bunter Aufstieg: Drachenfest auf Usedom Gleich in zwei Seebädern auf Usedom, in Trassenheide und Bansin, werden am Wochenende Drachen in die Lüfte gehen. Gebaut sind sie von Bastlern, aber auch von Profis, deren Drachen schon mal einen Durchmesser von 24 Metern haben können. Da viele Drachendurch Verarbeitung von Nylongewebe oder Kohlefaserstäbe sehr leicht sind, ist nicht einmal starker Wind für den Aufstieg nötig. Kostümrausch zur Eröffnung des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig Nach sieben Jahren Umbau und Sanierung öffnet am 23. Oktober das Herzog Anton Ulrich Museum in Braunschweig wieder seine Türen. In dem auch als "Louvre an der Oker" bezeichneten Haus laden im Neubau alte, kostbare Kunst von Dürer über Vermeer bis Rembrandt, aber auch eine neue Skulpturensammlung zum Besuch ein. Ein Highlight: Studenten der Hochschule Hannover erwecken einige der kostbarsten und bekanntesten Stücke zum Leben und spielen in aufwändigen Kostümierungen Szenen der Bilder nach. Gesund und lecker: Säfte vom Pfarrhof Rethwisch Stephan Dietrich, der Mann der Pastorin, haucht mit seiner Mosterei Saftladen und dem kleinem Hofladen der fast 300 Jahre alten Wirtschaftsscheune auf dem Pfarrhof Rethwisch neues Leben ein. Jetzt zur Erntezeit kann man beim Mosten zusehen, sogar sein eigenes Obst mitbringen und den frisch gepressten Saft daraus gleich wieder mitnehmen. Eine kleine Auswahl von Fruchtsäften, garantiert naturbelassen und ohne Zuckerzusatz, findet man im Laden. Das 400 Jahre alte Pfarrhaus, umgeben von einer urigen Feldsteinmauer, und der Pfarrgarten mit altem Streuobstbestand sind letzte Zeugen der Ursprünge des Dorfes Rethwisch etwas abseits der Bäderstraße zwischen Warnemünde und Bad Doberan. Führungen zu den Kranichen: Naturschauspiel in der Diepholzer Moorniederung In der Diepholzer Moorniederung rasten zurzeit Tausende Kraniche auf ihrem Flug Richtung Süden. Ein faszinierendes Naturschaupiel ist vor allem der abendliche Einflug der Kraniche zu ihren Schlafplätzen im flachen Wasser auf dem 24.000 Hektar großen Gebiet mit seinen 15 Hochmooren. Von verschiedenen Aussichtsstürmen können Besucher sie dabei beobachten, auch bei einer geführten Tour, bei der Wissenswertes rund um den Kranich vermittelt wird. UNiDANZA 2016: Europas größtes kubanisches Salsa-Festival Vom 21. bis 23. Oktober 2016 dreht sich alles um Afro, Rumba, Salsa und Cubana. Angeboten werden über 70 Stunden lang Tanzunterricht mit mehr als 20 der beliebtesten Lateintanz- Lehrer für alle Niveaus. Dazu DJs und Showtänzer, Partys, Live-Konzerte und Afro- und Rumba Workshops mit Live-Percussion. Moderne Kunst: Bildhauer Volker Tiemann aus Kiel Moderne Kunst muss nicht schwer zugänglich bleiben: DerKieler Bildhauer Volker Tiemann baut Skulpturen, die zumindest den Einstieg ganz leicht machen. Das ist jetzt in einer Ausstellung in Rendsburg zu sehen. TV Tipp: "die nordstory Wir fahren mal übern See". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britta von Lucke Originaltitel: Lust auf Norden