NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Backtag: Frischkäsetorte mit Beeren, live vom Hofcafé Domäne Marienburg (Nds.) / Mein Tier: Haustier-Trends, die beliebtesten Hunderassen und - namen / Auf'n Schnack: Karl-Heinz Husemann, der Brückenprüfer aus Niedersachsen / Alltagswissen: Wie Hören unser Leben prägt / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Mein Backtag: Frischkäsetorte mit Beeren, live vom Hofcafé Domäne Marienburg (Nds.) Eigentlich ist die Domäne Marienburg seit Jahren der Kulturcampus der Universität Hildesheim. Konditor Helge Peinzger hat sich dort vor Jahren ein inzwischen gar nicht mehr ganz so kleines Café eingerichtet und serviert neben Mittagstisch vor allem feine Kuchen und Torten. Ein Tipp, nicht nur für Studenten. Und "Mein Nachmittag" fährt natürlich auch zur Marienburg der Welfen! Mein Tier: Haustier-Trends, die beliebtesten Hunderassen und -namen Dalmatiner, Möpse oder Chihuahuas, bestimmte Hunderassen liegen im Trend, je nachdem, welcher Star oder Kinofilm gerade angesagt ist. Neuester Trend sind sogenannte Designerdogs, Kreuzungen der beliebtesten Rassen und deren Eigenschaften. Optimierungswahn jetzt auch bei Haustieren oder sinnvolle Fortführung jahrtausendealter Zuchtziele? Melanie Neumann vom Tierheim Buchholz i. d. Nordheide (Nds.) über Sinn und Unsinn der Tier-Trends. Auf'n Schnack: Karl-Heinz Husemann, der Brückenprüfer aus Niedersachsen Karl-Heinz Husemann ist Brückenprüfer aus Leidenschaft. Er sagt von sich, er lebe für seine Brücken und sei mit ihnen fast so verbunden wie mit seiner Frau. Etwa 7.000 Brücken gibt es in Niedersachsen. Sie müssen sorgsam auf ihre Standfestigkeit hin überprüft werden, denn viele von ihnen kommen langsam "ins kritische Alter". Alltagswissen: Wie Hören unser Leben prägt Hörsturz, Tinnitus, Schwerhörigkeit: Zwölfeinhalb Millionen Menschen in Deutschland hören schlecht, bei den über 65-Jährigen ist jeder Zweite betroffen. Was sind die Ursachen? Was kann man dagegen tun? Und wie bleibt das Gehör möglichst lange intakt? Tim Berendonk, Experte für Alltagswissen, hat den Hörtest gemacht und macht "plietsch."! "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen. Moderation: Kristina Lüdke, Yared Dibaba