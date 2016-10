WDR 18:15 bis 18:45 Magazin Servicezeit Reportage Hogräfer packts an - 1. Terrasse in neuem Look Hogräfer packts an (1): Terrasse in neuem Look D 2016 2016-10-24 14:00 Stereo Untertitel HDTV Merken Wildwuchs in den Bodenfugen, am Bodenbelag auch schon lange satt gesehen - wenn die Terrasse in die Jahre kommt, stehen viel Häusle-Besitzer vor dem immer gleichen Problem: Das wird teuer! Dabei kann man mit einem bisschen "Gewusst wie" und Geschick das Sonnenplätzchen nicht nur richtig schön, sondern auch funktional wieder perfekt gestalten! Weiß Baufuchs Ulf Hogräfer, der diesmal einem Pärchen im Sauerland unter die Arme greift. Vorher triste Klinker im Stil der 70er - hinterher moderner Look in Bankirai. Hogräfer packt's an! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servicezeit Reportage