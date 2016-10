ARD alpha 16:30 bis 17:00 Magazin nano Die Welt von morgen Kind dreier Eltern - US-Mediziner wendet umstrittene Technik in Mexiko an / Mobil im Alter - Hausgemeinschaftsmodell für Pflegeheime / Polsprung vor der Tür? - Wann eine Polumkehr stattfindet, ist schwer vorauszusagen / Mission ExoMars - Europas Suche nach Leben im All / "Nur ein Test" - Ingolf Baur im Interview mit Esa-Chef Jan Wörner / Vielseitiges #Urin - Die Flüssigkeit kann vieles, aber nicht alles A, D, CH 2016 16:9 Live TV Merken Nachwuchs - wie ein Kind drei Eltern haben kann. Ein Baby mit drei Eltern - zwei Müttern und einen Vater. Gene von drei Menschen. Der kleine Junge wurde gerade der Welt als wissenschaftliche Sensation vorgestellt. Doch wie ist das technisch möglich? Ist es hohe Kunst oder "nur" gutes Handwerk im Genetik-Labor? Welche Krankheiten können damit geheilt - oder besser gesagt: repariert werden? Und wie immer, wenn die Grenzen des Machbaren verschoben werden, müssen auch ethische Fragen diskutiert werden: Gibt es das Recht auf ein gesundes, genetisch eigenes Kind? Und wenn ja, wer bezahlt diese aufwendigen Behandlungen in Zukunft? Wird die (Reproduktions-)Medizin zur Domäne der Reichen und Schönen, die sich "optimierte Kinder" leisten können? Pflege - wie alte Menschen mobilisiert werden. In den Pflegeheimen von "BeneVit" geht es vor allem darum, Senioren im Alltag zu mobilisieren. Jeder hat eine feste Aufgabe in der Gruppe. Wenn jemand pflegebedürftig wird, ist es erklärtes Ziel, ihn aus dem Bett wieder heraus zu bekommen. Nach wie vor eine Ausnahme in Deutschland. Dabei könnte viel Geld gespart werden und die Lebenszufriedenheit alter Menschen sehr verbessert werden, wenn das Betreuungskonzept radikal verändert würde. So wie das in Skandinavien schon längst der Fall ist. Wie das funktionieren kann zeigt das die dänische Stadt Frederica. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano