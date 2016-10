ARD alpha 14:30 bis 14:55 Dokumentation Klasse Segel Abenteuer Oh, wie schön ist Panama D 2010 2016-10-24 07:00 16:9 Live TV Merken Folge 14 (ES 08.12.2010 - 15.50 KiKa) Oh, wie schön ist Panama Bevor die Jugendlichen ihren dreiwöchigen Panama-Landaufenthalt antreten, legen sie einen Zwischenstopp auf den San Blas-Inseln ein, einer Inselgruppe vor der Küste Panamas. Doch das sind nicht irgendwelche Inselchen: Sie werden von den Kuna-Indianern bewohnt, dem größten Indio-Volk Panamas. Cathy, Isy und Louis können das erste Mal ihre Spanisch-Kenntnisse ausprobieren. Ob sie wohl ausreichen, um mit den Kunas in Kontakt zu kommen? Danach heißt es: Packen für Panama. Die Thor nimmt Kurs auf das panamaische Festland und die Schüler gehen drei Wochen von Bord. ¡Adiós, Thor. Hola, Panamá! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Klasse Segel Abenteuer