Der lange verschollene Lyman: Jon, Angie und Garfield erfahren, dass Lyman nach seinem Sturz vom vermeintlichen Zabadu gerettet worden war. In Wahrheit war der Zabadu aber ein tierliebender Chirurg im Ruhestand namens Sam, der mit Hilfe seines Fantasie-kostüms nur Jäger in die Flucht schlug, die im Schutzgebiet verbotenerweise jagen wollten. Lyman war auf Anhieb von Sam und dessen Mission begeistert gewesen und bei ihm geblieben. Als Sam starb, wurde Lyman sein Nachfolger als Zabadu. Blöd ist nur, dass der fiese Abenteurer Dinkum Lymans Geschichte belauscht und Fotos von Lyman im Kostüm-ohne-Kopf schießt. Er will den Zabadu-Schwindel entlarven und viel Geld für die Fotos kassieren. Zum Glück entdeckt Garfield ihn und bringt die Kamera in seinen Besitz. Dinkum gelingt es zwar, sich seine Kamera zurückzuholen, aber dann taucht der echte Zabadu auf - Das Dosen-Fiasko: Jon hat für Liz ein Frettchen in Pflege genommen. Er überredet Garfield mit Hilfe einer extragroßen Lasagne mit vier Käsesorten dazu, während seiner Abwesenheit auf das Frettchen aufzupassen. Dummerweise vergisst er, Garfield darauf hinzuweisen, dass er das verfressene Frettchen in keinem Fall aus dessen Käfig lassen darf. Doch genau das tut Garfield. Es kommt, wie es kommen muss. Das Frettchen futtert nicht nur die Lasagne auf, sondern auch den kompletten Inhalt des Kühlschrankes. Als Jon auf den Anrufbeantworter spricht, dass er wegen einer Autopanne er am nächsten Tag wieder da ist, ist Garfield endgültig verzweifelt. Alles, was er an Essbarem im Haus findet, ist eine Dose Katzenfutter. Doch es will ihm einfach nicht gelingen, die Dose zu öffnen. Odies Angebote, ihm zu helfen, nimmt er natürlich nicht ernst - Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme