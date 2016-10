KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tommy versucht, Tobias und Ming zu verkuppeln. Constanze fürchtet das Auseinanderbrechen ihrer Familie. Raphael bekommt ungewollte Mathe-Nachhilfe. Tommy sorgt sich um seinen, von Liebeskummer geplagten, Freund Tobias. Dessen schlechte Laune wird nur noch von Ming übertroffen, die noch immer unter der Trennung von Nils leidet. Für Tommy ist die Sache klar: Tobias und Ming müssen sich verlieben. Oder zumindest Zeit miteinander verbringen, um auf andere Gedanken zu kommen. Tommy gelingt es, die beiden zu einem Ausflug an den See zu überreden. Hier, da ist sich Tommy sicher, würde sich alles andere von selbst ergeben. Tatsächlich sieht es so aus, als würde Tommys Plan aufgehen. Kann er Tobias Liebeskummer wirklich heilen? Constanze hat Geburtstag. Doch zum Feiern ist ihr nicht zumute, nachdem sie ihre Mutter beim Küssen eines fremden Mannes beobachtet hat. Zwar verläuft der gemeinsame Tag mit ihren Eltern und Dominik sehr gut, doch Constanze traut dem Frieden nicht. Als sie mitbekommt, wie ihre Mutter während des Ausflugs einen merkwürdigen Anruf erhält, kann sie nicht mehr an sich halten. Sie konfrontiert die Mutter mit ihrem Wissen? Raphael hat keine Lust auf Mathe-Hausaufgaben und spannt Bella ein. Er ist sich sicher, dass sie die Aufgaben für ihn erledigen wird und ist schon dabei seine vermeintliche Gerissenheit zu feiern, bis Bella am Nachmittag mit einem riesigen Stapel Bücher vor der Tür steht. Raphael wird klar, dass es wohl so entspannt wie erhofft nicht ablaufen wird?Adrian erwartet Liz' Rückkehr von der Spacecamp-Prüfung. Constanzes Befürchtung, dass ihre Mutter einen Freund hat, bestätigt sich. Frau Levin und Dr. Berger rufen zu einem Fußballspiel auf: Männer gegen Frauen. Liz ist bei der Spacecamp-Prüfung und Adrian ist sich sicher, dass seine Freundin diese mit Bravour bestehen wird. Um sie bei ihrer Rückkehr gebührend zu empfangen, baut Adrian an einem Geschenk für Liz. Zwar haut er sich dabei nicht nur einmal auf die Finger, aber Adrian gibt nicht auf. Seine Schwärmerei für Liz geht besonders Tobias auf die Nerven. Adrian sieht schließlich ein, dass er nicht der geborene Handwerker ist. Als Herr Paulke beim abendlichen Rundgang durch die Schule Adrians Baupläne und den Bretterstapel bemerkt, geht der gutmütige Hausmeister selbst ans Werk? Dominik freut sich wahnsinnig über den anstehenden Familienurlaub auf Teneriffa. Constanze weiß aber, dass es um die Familie nicht gut steht. Sie hat ihre Mutter dabei beobachtet, einen fremden Mann geküsst hat. Im vertraulichen Gespräch mit ihrer Tochter gibt Constanzes Mutter zu, eine Beziehung mit diesem Mann zu führen. Für Constanze bricht eine Welt zusammen. Und was soll sie Dominik sagen? Als Direktor Berger sich abfällig über Frauenfußball äußert, fordert Frau Levin ihn zu einem Duell: Einem Fußballspiel Männer gegen Frauen. Dr. Berger sieht sich auf der Siegerstraße, doch das Training mit seinem Team verläuft nicht besonders vielversprechend. Hat er den Mund zu weit aufgerissen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Lange (Adrian) Svea Engel (Serena) Jelena Herrmann (Miriam) Paul Hartmann (Jonny) Stefan Wiegand (Tobias) Ruth Schönherr (Li-Ming) Jacob Körner (Nils) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Frank Stoye Drehbuch: Anna Heib Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Franz Bartzsch