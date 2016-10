KI.KA 10:30 bis 10:50 Trickserie Coco, der neugierige Affe Coco und die Tonleiter / Der Bowlingwettkampf USA 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Coco und die Tonleiter: Betsy hat ein Konzert in der Schule. Coco verspricht ihr, zusammen mit Steve das Xylophon in die Schule zu transportieren. Und zwar pünktlich. Aber das gestaltet sich schwierig. Als in der Schule auch noch alle Tonstäbe herunterfallen, muss Coco seinen ganzen Verstand einschalten, um die Stäbe in der richtigen Reihenfolge wieder drauf zu legen. Der Bowlingwettkampf: Im ländlichen Bowling-Center findet ein Wettkampf statt. Am Ende stehen Herr Renkins und Ted, der Mann mit dem gelben Hut, punktgleich. Am Abend darauf soll ein Stichkampf zwischen beiden stattfinden. Für dieses wichtige Ereignis poliert Coco zu Hause die Bowlingkugel noch einmal so richtig. Doch am Abend als sie zum Wettkampf fahren, vergisst er sie mit ins Auto zu nehmen. Ob er es schafft, die Kugel noch rechtzeitig zum Bowling-Center zu bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Curious George Regie: Jeff McGrath, Steve Socki, Scott Heming Drehbuch: Joe Fallon, Sandra Willard Musik: Nick Nolan