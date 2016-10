KI.KA 06:30 bis 06:55 Trickserie Babar und die Abenteuer von Badou Rettet die Kronjuwelen / Oma ist die Beste F, CDN 2010-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Rettet die Kronjuwelen: Blauzahns Piraten haben es auf die Kronjuwelen der Krokodile abgesehen. Deshalb hat der Krokodil-Boss König Babar um Hilfe gebeten. Babar reist mit Badou und Munroe nach Zahnstein, um den Boss beim Schutz der Kronjuwelen zu unterstützen. Die Kiste mit den Juwelen ist in einem fest verschlossenen Baumstamm versteckt und den einzigen Schlüssel trägt Frau Boss an einer Kette um ihren Hals. Der Baumstamm wird von ihren zwei besten Krokodilen bewacht. Trotzdem fürchtet sie, dass die Piraten den Schatz rauben könnten. Und richtig - kaum sind Babar, Badou und Munroe in Zahnstein angekommen, da schleicht sich auch schon der erste Pirat an. Oma ist die Beste: Badou und Celeste begeben sich auf ihren alljährlichen Wanderausflug in die Windsturm-Felsschlucht. Sie wollen bis zum Echo-Platz wandern. In diesem Jahr ist auch Zawadi dabei. Das sorgt bei Badou anfänglich für Begeisterung, aber sehr schnell ist er von Zawadi genervt. Sie hält bei jeder blühenden Blume an und will sie zeichnen. Außerdem geht sie ziemlich langsam, und weil sie noch nie durch eine Felsschlucht gewandert ist, müssen sie die einfacheren und langweiligeren Wege entlanggehen. Königin Celeste freut sich über Zawadis Begeisterung und passt sich ihrem Tempo an. Das macht Badou eifersüchtig. Es sollte doch sein großer Tag mit seiner Oma sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babar and the Adventures of Badou Regie: Mike Fallows Drehbuch: John van Bruggen Musik: Steve D, Terry Tompkins

