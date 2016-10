3sat 04:45 bis 05:30 Dokumentation Neuseeland von oben - Ein Paradies auf Erden Neuseelands wilder Westen D, NZ, AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die dritte Folge der fünfteiligen Reihe stellt die Westküste Neuseelands vor - ein landschaftlich spektakulärer, aber gegenüber Menschen gnadenloser Lebensraum. Im 19. Jahrhundert versuchten sich Goldsucher und zugewanderte Europäer an der Besiedlung dieses feuchten und unwirtlichen Gebietes. Davon zeugen verwitterte und vom Regenwald überwucherte Grabsteine. Der schmale Küstenstreifen bietet ursprüngliche und weiße Strände sowie Wiesen, auf denen hier und da Rinder grasen. Begrenzt wird dieser fruchtbare Landstrich von den südlichen Alpen, die sich massig in die Höhe erheben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: New Zealand from Above Regie: Bruce Morrison, Serge Ou Drehbuch: Bruce Morrison, James Heyward Kamera: Martin Williams

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 470 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 280 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 200 Min. Daybreakers

Horrorfilm

ProSieben 03:40 bis 05:20

Seit 70 Min.