Das Deutsche Gehörlosen-Theater (DGT) hat sich mit seiner neuen Produktion an ein 200 Jahre altes Stück gewagt: "Der Diener zweier Herren" von Carlo Goldoni. Eine bis heute oft aufgeführte Komödie. Gerade war Premiere in München. "Sehen statt Hören" hat das Ensemble bereits in den Proben begleitet. Für die Rollenbesetzung hat das DGT erstmals öffentlich bundesweit ausgeschrieben. Beim DGT gingen viele Bewerbungen ein. Alle Kandidaten wurden zu einem Wochenend-Workshop eingeladen und konnten zeigen, was sie können. Daraufhin erfolgte die Auswahl und Rollenvergabe. Insgesamt zehn Schauspieler sind dabei. Für die meisten ist es die erste Produktion mit dem Deutschen Gehörlosentheater. Profis, Laien und Debütanten bilden eine bunte Truppe. Die letzten drei Wochen vor der Premiere haben alle durchgängig geprobt, sich keinen freien Tag gegönnt. Anstrengend? Ja. Aber auch richtig toll. Moderation: Anke Klingemann