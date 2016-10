Motorvision.TV 04:40 bis 05:10 Motorsport On Tour Boot Düsseldorf D 2012 Stereo 16:9 Merken Wie heißt es eigentlich richtig? Die Boot, der Boot oder das Boot? Tja, heute ausnahmsweise mal die Boot, denn wir machen mit Motorvision on Tour einen kleinen Turn nach Düsseldorf und da findet die Boot statt und das ist die weltgrößte Yacht- und Wassersportmesse auf der ganzen Welt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On Tour

