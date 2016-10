Motorvision.TV 22:30 bis 22:55 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin SUVs und Pick-ups - von schick bis sportlich D 2016 Stereo 16:9 Merken Sie sind vom Straßenbild nicht mehr wegzudenken: SUVs. Nur logisch, dass auch Hersteller die keine Offroad-Wurzeln haben, solche Modelle auf den Markt bringen. Seat hat es da als VW-Familienmitglied leicht. Der Ateca erbt die Technik vom Konzernbruder Tiguan. Aber die Optik ist - für ein SUV - Leidenschaft pur. Typisch spanisch. Typisch deutsch ist hingegen der Amarok. Ein robuster, verlässlicher Pick-up. Motoren und Optik wurden einer Frischzellenkur unterzogen. Und: Der Cadillac XT 5. Ob der Ami europäischen Maßstäben genügt, stellt er in einer Testfahrt in Berlin unter Beweis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin