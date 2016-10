Motorvision.TV 18:15 bis 18:45 Motorsport High Octane Freestyle Motocross Frenzy USA 2010 Stereo 16:9 Merken In dieser Woche bei HIGH OCTANE geht es nach Kalifornien zum allerersten Metzger Freestyle Frenzy. Ihr habt richtig gehört, Mike Metzger, veranstaltet eine Luftakrobatik-Extravanganza, die Ihr sicherlich nicht verpassen wollt. Dann treffen wir den Trial-Fahrer, Geoff Aaron, der auf seinem Bike Dinge anstellt, bei denen Euch der Kinnladen runterfällt. Und danach drehen wir wieder voll auf in unserer "Crank it Up" Rubrik, mit der Band Less Than Jake. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane