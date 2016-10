Motorvision.TV 14:35 bis 15:00 Magazin Perfect Ride Heckantrieb für alle D 2015 Stereo 16:9 Merken Ein Kleinstwagen und ein Supersportwagen mit dem gleichen Antriebskonzept? Das gibt es tatsächlich. Der Porsche GT3 und der Smart haben beide Heckantrieb, also den Motor im Heck und angetriebene Hinterräder. Allgemeinhin gelten Fahrzeuge mit Heck- und Hinterradantrieb als sportlich, emotional, aber auch ein bisschen unberechenbar. Trifft das auf diese zwei zu? Außerdem in der Sendung: Die sportlichste Mittelklasse-Limousine auf dem Markt. Natürlich mit Hinterradantrieb: Der BMW 3er. Heckantrieb quer durch die Fahrzeugklassen - in Perfect Ride. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride