Der neue Papst Pius XIII. (Jude Law), geboren als Lenny Belardo, beweist von Anfang an Machtbewusstsein. Trotz seines jungen Alters will er seinen eigenen Weg gehen und stößt Mentoren und Förderer vor den Kopf. Er entzieht sich den Strategien der Vatikan-Marketingchefin Sofia (Cécile de France). Doch bei seiner ersten Ansprache muss er zeigen, wofür er wirklich steht. - Jude Law mischt als erster amerikanischer Papst den Vatikan auf: hintergründige Dramaserie vom oscarprämierten Bildermagier Paolo Sorrentino. In Google-Kalender eintragen