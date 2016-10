Sky Atlantic HD 00:00 bis 01:00 Serien Gomorrha - Die Serie Folge: 5 Kleingeld I, D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Während ihr Mann Pietro (Fortunato Cerlino) im Knast sitzt, reißt Imma (Maria Pia Calzone) die Finanzgeschäfte des Clans an sich. Sie drängt ihren verwöhnten Sohn Genny (Salvatore Esposito), nach Honduras zu reisen - zu den Quellen des Drogenhandels des Clans. Ciro (Marco D'Amore) sucht indes in Spanien nach Conte (Marco Palvetti), um einen Waffenstillstand mit dem verfeindeten Mafiaboss auszuhandeln. - Schockierend realistische Mafiaserie nach dem gleichnamigen Bestseller von Roberto Saviano. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Francesca Comencini Drehbuch: Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Roberto Saviano, Giovanni Bianconi Kamera: Paolo Carnera Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 12