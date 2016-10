Sky Atlantic HD 23:00 bis 00:00 Actionserie Banshee - Small Town. Big Secrets. Die Rache der Biker USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Job (Hoon Lee) ist in Banshee eingetroffen, um Lucas und Sugar (Antony Starr, Frankie R. Faison) dabei zu helfen, einen Casino-Geldtransporter auszurauben. Ihr Vorhaben wird jedoch von der berüchtigten Biker-Gang "The Kindred" gestört. Ebenfalls neu in der Stadt: FBI Agent Xavier, der untersuchen soll, wie der Kronzeuge der Proctor-Mordanklage aus dem Polizeigewahrsam entführt werden konnte. - Nichts für schwache Nerven: knallharte Actionserie von Serienmeister Alan Ball ("True Blood"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antony Starr (Lucas Hood) Ben Cross (Mr. Rabbit) Cedric Stewart (Damien Sanchez) Frankie R. Faison (Sugar Bates) Ivana Milicevic (Carrie Hopewell) Rus Blackwell (Gordon Hopewell) Ryann Shane (Deva Hopewell) Originaltitel: Banshee Regie: S.J. Clarkson Drehbuch: David Schickler, Jonathan Tropper Altersempfehlung: ab 16