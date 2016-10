Sky Atlantic HD 19:55 bis 21:00 Krimiserie True Detective Die lange strahlende Dunkelheit USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Jahr 1995 hatten die beiden Detectives Rust Cohle und Martin Hart (Matthew McConaughey, Woody Harrelson) den grausigen Ritualmord an einer Prostituierten in Louisiana untersucht. 17 Jahre später sollen die beiden grundverschiedenen Männer den Fall erneut aufrollen. Die Suche nach dem Killer führt sie zugleich in die dunkelsten Winkel ihrer eigenen Vergangenheit. - Nervenkitzel mit zwei brillanten Top-Stars: düstere Thrillerserie um zwei Cops auf Killerjagd im sumpfigen Süden der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Rust Cohle) Woody Harrelson (Martin Hart) Michelle Monaghan (Maggie) Michael Potts (Gilbough) Tory Kittles (Papania) Alexandra Daddario (Lisa Tragnetti) Kevin Dunn (Major Ken Quesada) Originaltitel: True Detective Regie: Cary Fukunaga Drehbuch: Nic Pizzolatto Musik: T Bone Burnett Altersempfehlung: ab 16