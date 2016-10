Sky Atlantic HD 13:55 bis 15:00 Mysteryserie Twin Peaks Folge: 27 Beziehungsvariationen USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei ihrer Rückkehr in die Eulenhöhle stellen Agent Cooper und Sheriff Truman (Kyle MacLachlan, Michael Ontkean) fest, dass Windom Earle (Kenneth Welsh) in der Zwischenzeit auch dort war. Er ist offenbar auf der Suche nach der Schwarzen Hütte, einem mysteriösen Ort, der bösen Menschen übermenschliche Kräfte verleiht. Unterdessen entspinnt sich zwischen Cooper und Normas Schwester Annie (Heather Graham) eine Romanze. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Mädchen Amick (Shelly) Eric da Re (Leo Johnson) Peggy Lipton (Norma Jennings) Piper Laurie (Catherine Martell) Joan Chen (Jocelyn Packard) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Jonathan Sanger Drehbuch: Mark Frost, Harley Peyton Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 16