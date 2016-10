Sky Atlantic HD 12:00 bis 13:05 Serien Big Love Winter USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Auftakt der finalen 5. Staffel. Nach dem erfolgreichen, anstrengenden Wahlkampf hat die Ruhe in der Wildnis den Henricksons gut getan. Doch diese verfliegt schnell, als sie nach Salt Lake City zurückkehren. Dort erwartet sie die Realität. - Preisgekrönte Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Douglas Smith (Ben Henrickson) Grace Zabriskie (Lois Henrickson (credit only)) Mary Kay Place (Adaleen Grant) Originaltitel: Big Love Regie: David Petrarca Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12