Sky Atlantic HD 09:55 bis 11:00 Serien Peaky Blinders - Gangs of Birmingham Auf der Rennbahn GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Tommy Shelby (Cillian Murphy) verhandelt mit zwei Männern der IRA um Waffen. Grace (Annabelle Wallis) belauscht das Treffen und folgt den Iren - ein folgenschwerer Fehler. Inzwischen gibt Polly (Helen McCrory) dem frisch verheirateten Paar Ada (Sophie Rundle) und Freddie (Iddo Goldberg) Geld, um die Stadt zu verlassen. Doch Freddie will unbedingt bleiben. - Packende britische Gangsterserie nach historischen Begebenheiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cillian Murphy (Thomas Shelby) Annabelle Wallis (Grace Burgess) Karl Shiels (Ryan) Keith Dunphy (Maguire) Iddo Goldberg (Freddie Thorne) Sophie Rundle (Ada Shelby) Sam Neill (Inspector Chester Campbell) Originaltitel: Peaky Blinders Regie: Otto Bathurst Drehbuch: Stephen Knight Kamera: George Steel Musik: Mearl, Martin Phipps Altersempfehlung: ab 16