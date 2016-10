Man nennt die zwei schrulligen Bewohnerinnen des verfallenden Landhauses auf Long Island "Big Edie" und "Little Edie" (Jessica Lange, Drew Barrymore). Vor langer Zeit zogen sich Mutter und Tochter aus der New Yorker High Society zurück. Doch jetzt will das Gesundheitsamt ihre völlig verkommene Villa räumen. Da eilt eine berühmte Verwandte zu Hilfe: Jacqueline Kennedy Onassis. - Golden-Globe-prämiert: Die wahre Story zweier exzentrischer Kennedy-Verwandter, deren Fall 1971 Schlagzeilen machte. In Google-Kalender eintragen