Sky Krimi 03:15 bis 04:55 Krimi Der Bulle von Tölz Leiche dringend gesucht D 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Peter Köstner wird von einem Auto überfahren. Einen Tag zuvor hatte der Buchhalter der Firma Budera gekündigt und plante mit seiner Freundin in die Karibik zu reisen. Als Kommissar Berghammer in der Firma ermittelt, wird klar, dass das Unternehmen in dunkle Machenschaften verwickelt ist. Bevor die Kommissare den Chef vernehmen können, ist er spurlos verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Franziska Walser (Ilona Meckle) Katharina Schubert (Julia Budera) Diana Körner (Staatsanwältin Dr. Zirner) Bernhard Helfrich (Franz Wegener) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 470 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 280 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 200 Min. Daybreakers

Horrorfilm

ProSieben 03:40 bis 05:20

Seit 70 Min.