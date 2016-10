Sky Krimi 00:45 bis 01:35 Krimiserie SOKO Rhein-Main Nichts geht mehr D 2007 Stereo 16:9 Merken Auf dem Parkplatz des Wiesbadener Kurparks wird ein junger Mann erstochen in seinem Auto gefunden. Christof Boll hatte am Abend zuvor viel Geld beim Roulette gewonnen. Von dem Geld fehlt nun jede Spur. Die SOKO-Mitarbeiter Susanne Meder und Cem Pamuk werfen sich in Schale und nehmen die Ermittlungen im Spielkasino auf. Ihr Hauptverdächtiger ist Johann Schramm, aalglatter Sicherheitschef des Kasinos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ercan Durmaz (Cem Pamuk) Sven Martinek (Thomas Wallner) Daniela Preuß (Nina Horn) Daniel Wiemer (Pit Hartmann) Marita Marschall (Susanne Meder) Francis Fulton-Smith (BKA-Chef Dr. Ried) Jasmin Schwiers (Cora Winter) Originaltitel: SOKO Rhein-Main Regie: Michel Bielawa Drehbuch: Robert Hummel, Ralf Kinder Kamera: Tobias Schmidt Musik: Dirk Leupolz Altersempfehlung: ab 12