Sky Krimi 14:15 bis 15:50 Krimi Flemming Glanz in deinen Augen D 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zeitgleich zu ihrer Scheidung werden Kriminalpsychologe Vincent Flemming und seine Chefin Ann Gittel mit einer Kindesentführung konfrontiert. Zeugen wollen gesehen haben, wie der Junge unbefangen in ein Auto stieg, das dann wegfuhr. Für Flemming, Ann Gittel und ihr Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn nach 24 Stunden kommt mit großer Wahrscheinlichkeit jede Hilfe zu spät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Finzi (Dr. Vincent Flemming) Claudia Michelsen (Kommissariatsleiterin Ann Gittel) Hanns Zischler (Dr. Hans Matthei) Felix Vörtler (Kriminaldirektor Dr. Karl Leo) Rainer Sellien (Dezernatsleiter Kolja Geyger) Anna Thalbach (Dr. Alissa Markus) Arndt Schwering-Sohnrey (Kalle Ux) Originaltitel: Flemming Regie: Claudia Garde Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Jochen Stäblein Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12