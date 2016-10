Sky Cinema Hits 16:00 bis 16:55 Dokumentation Science of Star Wars Space Cowboys USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken 1. Staffel, Folge 2: Die dreiteilige Doku beleuchtet die wissenschaftlichen und technischen Hintergründe der Sci-Fi-Saga. Der Teil "Space Cowboys" widmet sich modernsten Fortbewegungsmitteln und der Mobilität der Zukunft. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anthony Daniels (Schauspieler/ C-3PO) Dominic Frisby (Schauspieler und Drehbuchautor) Ahmed Best (Schauspieler) Hayden Christensen (Schauspieler) Alec Guinness (Schauspieler) Originaltitel: Science of Star Wars Drehbuch: Peter Crabbe Kamera: James O'Keeffe Altersempfehlung: ab 12