Spiegel Geschichte 04:30 bis 05:15 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Gianni Versace CDN 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Als der Modeschöpfer Gianni Versace am 15. Juli 1997 vom Zeitungskauf zurückkam, wurde er auf der Treppe vor seiner Villa "Casa Casuarina" in Miami Beach erschossen. Der Täter war ein homosexueller Callboy. Das heimtückische Verbrechen erregte weltweites Medieninteresse, nicht zuletzt wegen der Homosexualität von Opfer und Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24 Altersempfehlung: ab 12

