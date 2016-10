Spiegel Geschichte 20:15 bis 20:55 Dokumentation The Sixties Alles in Farbe USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: In den 60er Jahren erweist sich ein Gerät prägend für die amerikanische Kultur: der Fernseher. Sitcoms, Serien und Sportereignisse fesseln die Menschen vor der Mattscheibe - umso mehr, als die Bilder jetzt in Farbe sind. Produzent und Schauspieler Tom Hanks zeigt, wie das Fernsehen ein Jahrzehnt und damit auch eine ganze Nation veränderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Sixties