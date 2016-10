Sky Nostalgie 01:35 bis 03:05 Horrorfilm Dracula im Schloß des Schreckens I, F, D 1971 20 40 60 80 100 Merken Der an übersinnlichen Erscheinungen zweifelnde Journalist Alan Foster (Anthony Franciosa) und der Gruseldichter Edgar Allan Poe (Klaus Kinski) schließen eine seltsame Wette ab: Foster soll eine Nacht in einem spukenden Schloß verbringen, das noch nie jemand lebend verlassen hat. - Horrorschocker nach Motiven des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe mit einem unheimlich guten Klaus Kinski. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Franciosa (Alan Foster) Michèle Mercier (Elisabeth) Klaus Kinski (Edgar Allan Poe) Peter Carsten (Dr.Carmus) Karin Field (Julia) Silvano Tranquilli (William) Raf Baldassarre (Herbert) Originaltitel: Nella stretta morsa del ragno Regie: Anthony M. Dawson Drehbuch: Bruno Corbucci, Giovanni Grimaldi, Giovanni Addessi, Antonio Margheriti Kamera: Guglielmo Mancori, Sandro Mancori, Silvano Spagnoli Musik: Riz Ortolani Altersempfehlung: ab 16