Sky Nostalgie 20:15 bis 21:45 Krimi Jerry Cotton: Dynamit in grüner Seide D, I 1968

Jerry Cotton (George Nader), der beste Mann des FBI, erhält einen neuen, brandgefährlichen Auftrag: Er soll in das gefährliche Gangstersyndikat des geheimnisvollen "Mr. Stone" eingeschleust werden. Hierzu nimmt er die Identität eines verbrecherischen Alarmanlagenspezialisten an. Eine lebensgefährliche Aufgabe, denn die Handlanger des Gangsterbosses kennen keine Skrupel. - Trash-Klassiker aus der legendären Jerry-Cotton-Reihe.

Schauspieler: George Nader (Jerry Cotton) Heinz Weiss (Phil Decker) Silvia Solar (Lana) Claus Holm (Butt Lancaster) Carl Möhner (Bloom) Günther Schramm (Tackley) Marlies Dräger (Mabel) Originaltitel: Dynamit in grüner Seide Regie: Harald Reinl Drehbuch: Rolf Schulz, Christa Stern Kamera: Giuseppe La Torre, Franz Xaver Lederle Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 12