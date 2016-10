Sky Nostalgie 18:20 bis 18:45 Abenteuerserie Zorro - Der schwarze Rächer Wie der Sohn, so der Vater USA, F 1992 Merken Don Alejandro ist nach einem Sturz geistig verwirrt und glaubt, Zorro zu sein. In der Taverne setzt er zwei Banditen außer Gefecht. Der Alcade kommt hinzu. Und kann sein Glück nicht fassen. Er glaubt, endlich Zorro gefasst zu haben. Auf Don Alejandro wartet der Galgen. Natürlich kann das der echte Zorro nicht zulassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Duncan Regehr (Zorro, Don Diego de la Vega) James Victor (Sargento Mendoza) J.G. Hertzler (Alcalde Ignacio de Soto) Henry Darrow (Don Alejandro de la Vega) Juan Diego Botto (Felipe) Patrice Martinez (Victoria Escalante) Tony Steadman (Fernando Esteban) Originaltitel: Zorro Regie: Ray Austin Drehbuch: Tim Minear Kamera: Fernando Arguelles Musik: Jay Asher