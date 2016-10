MGM 20:15 bis 22:00 SciFi-Film Der Terminator USA, GB 1984 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Maschinen regieren die Welt im Jahr 2029. Nur wenige Rebellen widersetzen sich dem Computer "SkyNet". Um den Anführer der Widerständler, John Connor, auszuschalten, schickt "SkyNet" einen Cyborg in die Vergangenheit. Der Terminator (Arnold Schwarzenegger) soll Sarah Connor (Linda Hamilton), die Mutter des ungeborenen Rebellen, töten. - James Camerons düsterer Sci-Fi-Meilenstein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Terminator) Michael Biehn (Kyle Reese) Linda Hamilton (Sarah Connor) Paul Winfield (Lt. Ed Traxler) Lance Henriksen (Detective Hal Vukovich) Rick Rossovich (Matt Buchanan) Bess Motta (Ginger Ventura) Originaltitel: The Terminator Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron, Gale Anne Hurd Kamera: Adam Greenberg Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 16