MGM 13:25 bis 14:55 Krimi Donald Strachey: Systemschock CDN, USA 2006 Nach einer Vorlage von Richard Stevenson Stereo 16:9 HDTV Der abgebrühte Privatdetektiv Donald Strachey (Chad Allen) findet seinen aktuellen Klienten - den Vorzeige-Mann für eine gelungene "Schwulen-zu-Hetero-Umwandlung" - tot auf. Offensichtlich ein Selbstmord. Aber Strachey riecht den Braten und nimmt sich der Sache auf eigene Kosten an. - Schwuler Krimi der Spitzenklasse! Schauspieler: Chad Allen (Donald Strachey) Sebastian Spence (Timmy Callahan) Morgan Fairchild (Phyllis Hale) Michael Woods (Dr. Trevor Cornell) Daryl Shuttleworth (Detective Bailey) Anne Marie DeLuise (Lynn Cornell) Rikki Gagne (Katey Simmons) Originaltitel: Shock to the System Regie: Ron Oliver Drehbuch: Ron McGee Kamera: C. Kim Miles Musik: Peter Allen Altersempfehlung: ab 12