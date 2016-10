MGM 06:20 bis 07:55 Komödie Männer ticken anders USA 1998 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich ist Alan (Robert Mailhouse) ein treuer Ehemann. Eines Nachts gerät er jedoch in die Fänge einer rassigen Prostituierten. Gattin Laura (Alison Eastwood) gibt ihm daraufhin den Laufpass. Während Laura sich mit ihren Freundinnen betrinkt, versucht der reumütige Alan, seine Ehe zu retten. - Turbulente Beziehungskomödie mit Clint Eastwoods Tochter Alison. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alison Eastwood (Laura) Jonathan Silverman (Danny) Robert Mailhouse (Alan) Rachel Hunter (Marilyn) Lauren Hutton (Elaine) Jessica Lundy (Terrianne) Tito Larriva (Chuey) Originaltitel: Just a Little Harmless Sex Regie: Rick Rosenthal Drehbuch: Marti Noxon, Roger Mills Kamera: Bruce Surtees Musik: Tito Larriva

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 307 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 67 Min.